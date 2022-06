Od XVI-wiecznej ruiny do górskiej chaty

Zdjęcie to doskonale ukazuje transformację łazienki. W opuszczonym domu było to pomieszczenie o ścianach pokrytych pleśnią, o odpadającym tynku z sufitu i wyłamanym oknie. Po renowacji jej wnętrze prezentuje się luksusowo i elegancko, z zachowaniem rustykalnych elementów godnych każdego rustykalnego wnętrza. Kremowa ściana z ciekawą optyką stanowi piękne tło dla fragmentu wyłożonego naturalnym kamieniem. Centralnym elementem tego pomieszczenia stała się idealnie okrągła wanna. Dzięki drewnianym dekoracjom i zieleni wnętrze to jawi się niezwykle przyjemnie.