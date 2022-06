11 ciekawych i eleganckich korytarzy i klatek schodowych

Nie myślcie o swoim korytarzu, jako o niczym więcej, niż o obszarze przejściowym, który zabierze Was z przed frontowych drzwi do reszty domu. Dajcie mu uwagę, na którą naprawdę zasługuje. W końcu to wizytówka Waszego domu, odpowiedzialna za pierwsze wrażenie jakie goście odnoszą, wchodząc do środka. Jest, swego rodzaju, małą wskazówką, jak reszta domu została urządzona!

Mając to na uwadze, napisaliśmy dzisiejszy katalog inspiracji, który pełen jest eleganckich zdjęć przedstawiających wejścia, schody i korytarze zaprojektowane przez najlepszych specjalistów, architektów wnętrz oraz dekoratorów. Przestronne wnętrza, idealnie dobrane kolory, wyjątkowe materiały wykończeniowe… Musicie to zobaczyć!