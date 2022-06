Olśniewający design łączący epoki

Uwielbiamy niewielkie mieszkania w kamienicach centrum historycznego dużego miasta. Zwłaszcza, jeżeli są to mieszkania z ciekawą historią, które przeszły wiele zmian będąc adaptowanymi do konkretnych czasów. Może właśnie dlatego mieszkanie, które za chwilę dla Was opiszemy, znajdujące się w centrum Paryża było dla nas ogromnym odkryciem. Mowa o niewielkiej nieruchomości, którą odnową zajęli się profesjonaliści z Atelier To-Au. Ich zadaniem było stworzenie jasnych i przestronnych pomieszczeń, które nie tylko będą piękne, ale przede wszystkim praktyczne, funkcjonalne i wygodne. Jeżeli jesteście ciekawi w jaki sposób osiągnięto ten cel, zostańcie z nami. Na pewno zaskoczą Was pewne elementy.