Nowoczesność w każdym calu

O nowoczesnym charakterze tego domu świadczy przede wszystkim jego oryginalna bryła. Główna część budynku ma kształt sześcianu, ale to właśnie za sprawą dachu prezentuje się tak wyjątkowo. Jest on lekko skośny i pokrywa pomysłową nadbudowę. Do strefy wejścia prowadzą betonowe schody, a ona sama wyznaczona jest za pomocą ściany ze szklanych pustaków.