W 8 prostych krokach do ścieżki w ogrodzie!

W zależności od tego, czy droga od bramy do drzwi wejściowych prowadzi przez trawnik, czy ogród mamy z tyłu domu, ścieżki będą inne. Pierwsza powinna być utwardzona, tak aby przejście przez posesję było możliwe o każdej porze roku niezależnie od panującej aury, podczas gdy druga może być bardziej fantazyjna. W mniejszych ogrodach lepiej sprawdzają się ścieżki geometryczne, które nie zakłócają przestrzeni, zaś w tych o większym metrażu możemy pozwolić sobie na ścieżki o różnych kształtach. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że mają one nam służyć podczas przechadzek po ogrodzie, powinny łączyć rozległe tereny posesji i umożliwić podziwianie roślinności lub prowadzić do altanki. Ścieżki w ogrodzie powinny kierować nas do ciekawych zakamarków i pozwolić na swobodne przemieszczanie się po działce.