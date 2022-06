Wielkomiejski szyk- loft w Poznaniu

Apartament ten idealnie nadawał się do tego, aby stworzyć w nim wnętrze o charakterze loftu. Po pierwsze, charakteryzuje się wysokim sufitem, co sprawia, że wnętrze jawi się większe i przestronniejsze. Po drugie, duże, wzorowane na fabrycznych okna ze szprosami wpuszczają do środka duża ilość naturalnego światła, odpowiednio je nasłoneczniając. Co więcej, duża otwarta przestrzeń gwarantuje wystarczający metraż do tego, aby wyposażyć ją we wszystkie niezbędne meble i dodatki.