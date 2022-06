​7 niezbędnych elementów studenckiego mieszkania

Jesteś studentem i mieszkasz w maleńkiej kawalerce? A może mieszkasz z przyjaciółmi i wynajmujesz tylko jeden pokój? Przeprowadziłeś do mieszkania, w którym w ogóle nie ma mebli? Albo jeszcze gorzej – meble są, ale zupełnie niepraktyczne lub takie, które pamiętają jeszcze czasy komunistyczne. Okres studiów to dla wielu osób pierwszy raz kiedy opuszczają rodzinne gniazdo, by zamieszkać w pojedynkę. Podpowiadamy jakie meble wybrać, które rozwiązania są najpraktyczniejsze i jak sprawić, by wystrój wynajmowanego mieszkania nabrał bardziej osobistego charakteru.

Problemem wielu studenckich mieszkań jest fakt, że niektórzy właściciele nie zgadzają się na wprowadzanie w nich żadnych radykalnych zmian. Dlatego też niejednokrotnie najemcy stoją przed ogromnym dylematem – co zrobić, aby było ładnie, przytulnie i co najważniejsze – aby czuć się jak u siebie bez konieczności przeprowadzania remontu? Jak urządzić funkcjonalne i nowoczesne studenckie wnętrze bez wydawania fortuny? Dziś w homify niezbędne elementy mieszkania dla studentów i wiele cennych rad!