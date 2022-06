9 niezwykłych łazienek!

Surowa cegła to niezwykle modny współcześnie materiał wykończeniowy we wnętrzach. Co czyni ją w tej łazience jeszcze bardziej stylową i modną, to fakt, iż pomalowano ją czarną farbą, sprawiając, że wygląda jak kawałki węgla. Tak zaprezentowana cegła automatycznie nadaje wnętrzu wyjątkowy charakter. Niezwykły jest kontrast pomiędzy czarną ścianą a romantycznymi meblami łazienkowymi. To zestawienie delikatności z surowością, czerni z bielą, gładkości z szorstkością daje niesamowity efekt! Innym niezwykłym elementem wnętrza zaaranżowanego przez Studio Projektowe Roro Interior Design to oświetlenie, umieszczone pomysłowo we wnęce pomiędzy ścianą a sufitem.