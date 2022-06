10 spektakularnych zmian, które możesz zrobić za mniej niż 200 zł

Nie wiesz, co zrobić, aby zapełnić ten stolik narożny lub stworzyć specjalne miejsce do czytania? Kup stylową lampę! Albo inny kultowy akcent od topowego projektanta. Designerski mebel lub lampa to nie tylko ciekawy dodatek do wnętrza, to także dobra inwestycja na przyszłość. Wartość niektórych egzemplarzy rośnie z wiekiem, i nie mamy tu na myśli wyłącznie antyków.