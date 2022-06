Fiolet w sypialni w 5 odsłonach

Fiolet jest kolorem na tyle intensywnym, że może sprawić, że wnętrze, którego powierzchnie pomalowano farbą w tym właśnie odcieniu, stanie się ciemne i ponure. Dlatego, chcąc wprowadzić fioletową barwę do sypialni, powinno się to uczynić z rozwagą, decydując się na przykład na pokrycie tym kolorem tylko jednej ze ścian lub też jej części. Doskonale wprowadzono fiolet do sypialni zaaranżowanej przez projektantów ze studia Novi Art. Fiolet jest jednym z czterech, obok czerni, bieli i szarości, dominujących w tym wnętrzu kolorów. Wykorzystano go do pomalowania jednej ze ściany, a dostrzegalny jest także w dekoracyjnym tryptyku, wiszącym nad łóżkiem. Fiolet wprowadzono do tej sypialni subtelnie i z rozwagą, ale na tyle wyraziście, aby nadać jej określony charakter.