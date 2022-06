6 niezbędnych elementów rustykalnego wnętrza

Każde wnętrze w stylu rustykalnym, obowiązkowo powinno posiadać kominek. Zapewnia on ciepło w całym domu, a także jest miejscem przy którym można usiąść i przez chwilę patrząc na trzaskający ogień – poddać się refleksji. Obecnie występuje wiele rodzajów kominków. Można wybrać np. otwarty, kaflowy, wolno stojący, bądź wbudowany w ścianę. Wszystko zależy od Waszych upodobań oraz miejsca w jakim planujecie go wstawić. Ważne jest jednak to, by znalazł się on w przestrzeni Waszych domów. Dzięki niemu nabierze ona rustykalnego rysu, a gorący płomień domowego ogniska na dobre zagości w Waszych wnętrzach.