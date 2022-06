113 m² pełne ciepła w Krakowie

Wiosenna i radosna aranżacja wnętrz wcale nie musi oznaczać intensywnych, krzykliwych kolorów, czy kwiecistych motywów. Świeżość i słoneczny blask do mieszkania wprowadzić można na wiele innych sposób, które o wiele bardziej przypadną do gustu miłośnikom prostych, stylowych i ponadczasowo klasycznych rozwiązań.

Dziś wybierzemy się do Krakowa, do przestronnego apartamentu o powierzchni 113 metrów kwadratowych, za którego aranżację odpowiedzialne jest studio Avocado Concept. Jego wnętrza urządzono ze smakiem, w estetyce skandynawskiej, w stonowanej palecie kolorów- mimo tego jawi się ono niezwykle naturalnie, wiosennie i świeżo. A wszystko to za sprawą licznej zieleni!

Zapraszamy do obejrzenia całego wyjątkowego wnętrza!