9 wyjątkowych pomysłów na udekorowanie salonu

Dekorowanie salonu za każdym razem jest sporym wyzwaniem- bez względu na to, czy przeprowadzamy remont tego pomieszczenia, czy też projektujemy je od początku. Najtrudniejszym zadaniem, które stoi przed każdą osobą podejmującą się aranżacji salonu, jest stworzenie wnętrza spójnego i harmonijnego. Dekorując salon nie można jednak zapomnieć o tym, że w każdym domu pełni on głownie funkcję towarzyską- to właśnie w nim najczęściej podejmujemy gości. Jako taka przestrzeń ta powinna odzwierciedlać styl i charakter naszego domu.

W tym Katalogu Inspiracji zebraliśmy dla Was dziewięć projektów salonów. Jesteśmy pewnie, że każdy znajdzie spośród nich coś dla siebie.