Mini domek do ogrodu, który spełni Wasze oczekiwania

Armadilla Ltd. to firma rodzinna z Wielkiej Brytanii. Innowacje w dziedzinie ochrony środowiska od ponad 20 lat są jej priorytetem. Dyrektor zarządzający i jego syn, projektant, zbudowali pierwszy prototyp domku w 2009 roku. Szlifowali go i udoskonalali projekt przez kolejne 6 lat. Do tej pory stworzyli ponad 500 indywidualnych produktów.