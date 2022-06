​homify 360°: nowoczesny apartament z widokiem na Wawel

Wzgórze Wawel – wraz z zamkiem królewskim i sąsiadującą Wisłą – to kultowy widok w panoramie Krakowa. Mieszkańcy apartamentu, które mamy dzisiaj przyjemność oglądać – mogą zaś cieszyć się nim na co dzień. Aby otworzyć sypialnię na tę przepiękną panoramę projektanci postanowili wydzielić róg pokoju – część ścian i dachu – który w całości zastąpiono szklanymi oknami. W tym zacisznym kącie ustawiono także wygodny fotel, który zaprasza do relaksu i delektowania się zachwycającym widokiem.