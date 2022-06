62 m² pełne osobowości!

Układ mieszkania jest dość typowy dla brazylijskich mieszkań z lat 90-tych, co nie podobało się jego właścicielom. Po prawej stronie widzimy plan mieszkania po przeprowadzonych zmianach, a po lewej – wszelkie planowane zmiany. Na czarno oznaczono ściany istniejące, przerywana linia to te ściany, które trzeba wyburzyć, a na czerwono zaznaczono ściany do wybudowania. Jak widać, przed remontem, ogromną większość przestrzeni zajmował salon, przez co nie wykorzystywano w pełni potencjału 62 metrów kwadratowych. Chyba wszyscy się zgodzimy, że wizualizacja, którą mieliśmy przyjemność oglądać wygląda obiecująco.

