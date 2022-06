6 rustykalnych kuchni z nutką nowoczesności

Kuchnia to serce każdego domu, bez względu na styl w jakim ją zaaranżujemy powinniśmy zwrócić uwagę na funkcjonalność, światło oraz wygodę w użytkowaniu. Jeśli szukasz inspiracji by nadać swojej tradycyjnej, rustykalnej kuchni odrobiny szaleństwa i nowoczesności, to dzisiejszy artykuł jest właśnie dla Ciebie. Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam 6 pomysłów na rustykalną kuchnię ze współczesnymi detalami. Obecnie panuje trend na łączenie ze sobą materiałów o różnych właściwościach, jak np. kamień z drewnem. Kamień to materiał chłodny, surowy, który w zależności od aranżacji dodaje elegancji, wyrazistości i funkcjonalności, z kolei drewno to materiał trwały i ciepły, dzięki któremu wnętrze nabiera uroku i przyjaznej atmosfery. Zobaczcie co udało się wykreować z owych połączeń i czy rzeczywiście rustykalna, stara kuchnia może prezentować się na czasie i modnie.