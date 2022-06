14 altan ogrodowych, które Was oczarują

Wersja powyżej przedstawia bardziej mini dom, aniżeli tradycyjną altanę. Posiada piękną drewnianą konstrukcję o zagiętym i nieco opływowym kształcie, przez co całość prezentuje się bardzo futurystycznie i oryginalnie. Szklane drzwi wpuszczają światło do wnętrza, dzięki czemu do środka przedostają się naturalne, ciepłe promienie słońca.