7 wspaniałych domów parterowych

Naturalny kolor fasady idealnie łączy się z zielonym otoczeniem. Konstrukcja zbudowana została głównie z betonu i drewna, dzięki czemu możemy znaleźć kolejne nawiązanie do natury. Drewniany taras pozwoli cieszyć się chwilami na zewnątrz, a szerokie okna wypełnią wnętrza naturalnym światłem. Oryginalny wygląd drewnianego pokłady sprawia, że może on służyć również jako miejsce do bezpośredniego siedzenia.

Podjazd wysypany żwirem zapobiegnie nadmiernemu kurzeniu się, co ma dużo znaczenie w prowadzeniu domu.