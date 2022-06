​Elegancka kuchnia na różne sposoby – 7 intrygujących aranżacji

Choć nowoczesny minimalizm ma mało wspólnego z tradycją czy klasycyzmem, to wyróżniające go prostota i neutralność nadają mu specyficznego rodzaju elegancji. Widać ją zwłaszcza w solidnych, geometrycznych meblach i ich lśniących powierzchniach. Kuchnia utrzymana w tym stylu zachwyca czystością formy, surowym pięknem i kolorystycznym ładem. Przykładem takiej aranżacji może być prezentowana powyżej kuchnia projektu pracowni architektury wnętrz Formativ. Dodatkowo szyku dodaje jej ponadczasowe zestawienie czerni i bieli, które wypada zachwycające we wszystkich kombinacjach. Więcej inspirujących aranżacji w tych kolorach znajdziesz w: Inspiracja Ida- biało-czarne, oskarowe stylizacje we wnętrzach