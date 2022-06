Polski design: dla dzieci małych i dużych

Urządzając pokój dziecięcy należy kierować się innymi zasadami, niż przy aranżacji strefy dziennej czy sypialni dla dorosłych. Pokój dla dziecka to dla niego miejsce do spania, do pracy i oczywiście do zabawy. Meble, które spełniają funkcję każdego z tych miejsc to najlepszy wybór! Takim właśnie produktem jest wiszący fotel-hamak od KiddyFave.pl. Może on służyć zarówno do relaksu, jako swoista kanapa, lub do zabawy, jak hamak w ogrodzie. Gruby materiał i precyzyjne wykończenie czynią z tego mebla produkt bezpieczny, ale i wygodny. W sam raz na poobiednią drzemkę!