Jak urządzić niepowtarzalny dom?

Kuchnia, czyli serce każdego domu i królestwo miłośników gotowania. Właśnie tutaj pieczołowicie przygotowywane są potrawy dla całej rodziny, pieczone ciasta i tutaj też odbywają się najlepsze spotkania ze znajomymi – zadbanie o indywidualny charakter kuchni i podkreślenie osobistego wyrazu zaczyna się już w momencie w którym wybieramy meble i sprzęt. Ergonomiczne ustawienie powinno odpowiadać naszym potrzebom, tak samo jak jakoś i ilość sprzętu. Decydując się na dany kolor ścian od razu tworzymy miejsce o określonym klimacie, czy będzie to energetyczna przestrzeń w żywych barwach, czy stonowana kuchnia w stylu angielskim, gdzie króluje biel. Tak naprawdę to za sprawą dodatków i dekoracji dodajemy osobistego charakteru naszej kuchni. Mogą to być suszone zioła, warkocze czosnku, a może włoskie akcesoria do gotowania, które podkreślą nasze zamiłowanie do śródziemnomorskiej kuchni – wszystko to, co znajduje się w kuchni, sprawi, że będzie ona bardziej indywidualna z tego powodu, że są to przedmioty, których używamy, a niekoniecznie używałby ich ktoś inny.