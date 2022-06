7 olśniewających kuchni z kamieniem w roli głównej

Ci z Was, którzy cenią sobie oryginalne aranżacje powinni zastanowić się nad skorzystaniem z pomysłu naszych fachowców. Zdecydowali się oni wykorzystać kamień nie tylko do stworzenia pięknych blatów, czy też wyspy kuchennej. Doskonale zdobi on również ściany kuchni widocznej na powyższym zdjęciu.

Szukacie innych pomysłów na aranżację swojego domu marzeń? Zajrzyjcie tutaj:

9 pomysłów na małą łazienkę wprawiającą w ogromny zachwyt!