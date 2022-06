Czarne na białym: 185m² pełne nowoczesnych rozwiązań

Podoba Wam się nowoczesna architektura, jednak kompletnie nie macie pomysłu na to, jak zaprojektować swój dom? W takim razie nie mogliście trafić lepiej! Dzisiaj będziecie mieli okazję przyjrzeć się z bliska oryginalnej aranżacji stworzonej przez naszych doświadczonych architektów. Zdecydowali się oni połączyć dwa niezależne mieszkania w jeden, niezwykle ekskluzywny apartament. Warto podkreślić, że lokale znajdowały się w tradycyjnym budynku mieszkalnym, składającym się z kilku pięter. Wzorem całego oszałamiającego projektu były luksusowe holenderskie mieszkania dwukondygnacyjne. Elementem, który zdecydowanie wyróżnia te niezwykłe 185 m2 jest niestandardowy podział. Do apartamentu dostać możemy się z wyższej kondygnacji. Od razu znajdujemy się w części prywatnej na którą składa się między innymi domowe biuro, czy też pokój nocny. Następnie korzystając z nowoczesnych schodów możemy zejść do części półprywatnej znajdującej się na parterze. Tutaj z kolei wita nas piękna kuchnia, czy też jadalnia.

Sprawdźcie sami, jak świetnie prezentuje się ten nowoczesny dom i zainspirujcie się nim tworząc własny!