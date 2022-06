8 fatalnych błędów, które skutkują chaosem w Twoim domu

Najgorsze, co można zrobić w pomieszczeniu bez szafy czy garderoby, to wstawienie wieszaka i powieszenie na nim zbyt dużej ilości ubrań. Taki wieszak to zaproszenie do bałaganienia, potęgujący chaos i nieporządek. Przy wyposażenia każdego wnętrza warto zadbać o miejsca do przechowywania z prawdziwego zdarzenia.