Wnętrza w stylu pop art- 8 elementów

Chociaż na pierwszy rzut oka, ta zielona lampa może nie pasować Wam do stylu pop-art, nie dajcie się zwieść pozorom. Dzięki Palletideas możemy dostrzec potencjał w bębnie pralki. I to nie byle jaki! W końcu to przedmioty codziennego użytku są szczególnie ważne w pop-artowej aranżacji wnętrz. Perforacje na całej powierzchni stalowego bębna przypominają kropki ze słynnych portretów autorstwa Roya Lichtenstaina. Soczysta zieleń, nadaje całej lampie nietuzinkowego charakteru. Jej dodatkową zaletą jest fantastyczne manipulowanie światłem, co nadaje każdemu pomieszczeniu swoistego klimatu.