Dom niczym Feniks, który odradza się z popiołów

Widzimy, że dach został całkowicie usunięty, pozostawiając nagą konstrukcję nieruchomości. Problematyczny murek przed domem szybko przeszedł do historii. Architekci zadbali o to, aby wzmocnić wszystko to, co zastali w dobrym stanie i zaadaptować układ wnętrza do potrzeb nowoczesnej rodziny.