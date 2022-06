Rustykalny dom marzeń

Jeżeli wydawało Wam się, że prawdziwy dom z bajki nie istnieje, to dziś czeka Was miłe zaskoczenie! Otóż chcielibyśmy zaprezentować Wam unikalną, niezwykle klimatyczną i oryginalną posiadłość zlokalizowaną na wyspie Sylt, należącej do Niemiec. Wyspa Sylt to przede wszystkim kierunek turystyczny, który słynie z licznych kąpielisk morskich, długich, piaszczystych plaż oraz niesamowitych rezydencji pokrytych strzechą. Ta niesamowita, rustykalna posiadłość powstała, dzięki nieocenionej pracy niemieckich architektów z pracowni Ralph Justus Maus Architektur. To właśnie dzięki ich pracy udało się stworzyć zapierający dech w piersiach projekt domu jednorodzinnego, który łączy w sobie piękny wygląd oraz tradycyjne materiały budowlane. Jeśli choć trochę Was zaciekawiliśmy, zapraszamy zatem po bajkową wycieczkę!