8 zasad Feng Shui, dzięki którym rok 2017 będzie pełen harmonii!

Harmonia i ład w życiu codziennym jest bardzo ważny, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Ma on wpływ na przepływ pozytywnej energii a co za tym idzie, sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi i bardziej zadowoleni z życia. Mniej się stresujemy i łatwiej odpoczywamy, to przecież bardzo dużo!

Poznanie podstawowych zasad feng shui może być doskonałym sposobem na rozpoczęcie harmonizacji otoczenia domowego. Feng shui to ogromny, obszerny temat, obejmujący wiele różnych szkół myślenia. Na początek, warto zacząć od podstaw i uniknąć skomplikowanych map energii. Jakkolwiek potraktujecie te zasady, na poważnie czy z przymrużeniem oka, prawda jest taka, że to starożytna chińska filozofia, która zawiera wiele powszechnie przyjętych pomysłów aranżacyjnych. Przyjrzyjcie się razem z nami podstawowym zasadom feng shui, które stanowią prostą drogę do szczęśliwego, rodzinnego domu pełnego harmonii i spokoju!