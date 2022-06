7 problemów, które znają tylko właściciele małych mieszkań- i jak je rozwiązać!

Łazienka jest kolejnym problematycznym pomieszczeniem w małych mieszkaniach, którego aranżacja wymaga kreatywności i uciekania się do kreatywnych rozwiązań. W małej łazience zazwyczaj nie ma miejsca na wannę i wyposaża się ją w prysznic. Architekci ze studia Projekt Kolektyw pokazują, jak stylowo, ale i wygodnie urządzić małą łazienkę. Przede wszystkim prysznic powinien być bezbrodzikowy, na tym samym poziomie co posadzka, co czyni przestrzeń bardziej płynną. Bardzo ważna jest przeźroczysta zabudowa prysznica, pozwalająca na uniknięcie wrażenia przepełnienia. Po raz kolejny zostajemy postawieni przed dowodem, że wysoka do sufitu zabudowa ściany szafkami o białych frontach to dobre rozwiązanie do małych wnętrz, zapewniające liczne miejsca do przechowywania, ale nie dominujące wnętrza.

Doskonały przykład na kompletną aranżację małego mieszkania znajdziecie w Katalogu Inspiracji Małe mieszkanie dla młodej pary w Warszawie.