Kolory w sypialni- 6 propozycji

Sypialnia to pomieszczenie w każdym domu, które traktujemy jako oazę prywatności i intymności. Ma to być miejsce, spełniające przede wszystkim rolę relaksacyjną, wspierające nasz błogi i niczym niezmącony sen. Generalnie przyjmuje się, że im mnie dekoracji i elementów ozdobnych w sypialni, tym lepiej. Neutralna, stonowana kolorystyka i minimalizm dekoracyjny uznawane są za podstawy sypialni gwarantującej błogi sen. Jednak często przy jej aranżacji kierujemy się także dążeniem do stworzenia wnętrza przytulnego, ciepłego, oraz oczywiście stylowego- a do tego potrzebne nam są kolory!

Dziś na homify zaprezentujemy Wam siedem różnych sypialni, których wystój utrzymano w sześciu różnych kolorach. Zapraszamy!