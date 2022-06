​Jak oświetlić poddasze? Okna połaciowe i dachowe w 6 odsłonach

Naturalne światło w łazience nie tylko ułatwi poranny makijaż, ale jest także świetnym sposobem na oszczędne gospodarowanie energią, gdyż domownicy nie muszą korzystać ze sztucznego oświetlenia przez cały dzień. Dodatkowy atut okna dachowego w łazience jest to efekt, jaki wprowadza naturalne światło sprawiając, że niewielkie wnętrze wyda się bardziej przestronne i efektowne. Dodatkowo – jak pięknie ilustruje to aranżacja ze zdjęcia – jeśli do łazienki wybierzemy wannę ustawioną prostopadle do skosu dachu, widok na niebo podczas porannych i wieczornych kąpieli będzie z pewnością niezapomniany