Przed i po: od rupieciarni do loftu na poddaszu

Przed renowacją poddasze tego domu było przestrzenią używaną do przechowywania niepotrzebnych i zapomnianych rupieci. Każdy, kto rezyduje w domu posiadającym poddasze dobrze wie, że używa się go głównie do składowania niewykorzystanych materiałów budowlanych z poprzedniego remontu, starych książek, czy też nieużywanych już zabawek. To omawiane przez nas nie było wyjątkiem od reguły. Na szczęście architekci zdołali dostrzec jego ogromny potencjał i przeistoczyli tę przestrzeń w loft, który zwali Was z nóg!