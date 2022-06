5 nowoczesnych regałów i półek na książki

Regały wbudowane we wnękę są świetnym rozwiązaniem, by powiększyć przestrzeń całego pokoju. Aby jednak nie była ponura i smutna, Pracownia Silvergrey postawiła na fuksjowy kolor za półkami. W ciekawy sposób tworzy to wrażenie, jakby był to w pełni zabudowany mebel. Dzięki wnęce, książki stoją pionowo opierając się o ściany, co nadaje całości dość intrygującego looku. Jeżeli chcecie, by Wasza biblioteczka była kolorowa, ale pasowała jednocześnie do modernistycznego wnętrza, postawcie na jeden mocny akcent, resztę zostawiając białą bądź popielatą – kolor nie przytłoczy całego pomieszczenia, a będzie ciekawym dodatkiem całości.