​homify 360°: dom aatrialny z okolic Opola

Projekt domu aatrialnego autorstwa Roberta Koniecznego zdobył wiele nagród i wyróżnień, zarówno w kraju jak i za granicą. W 2006 roku został wybrany na Dom Roku przez portal World Architecture News, a rok później zdobył Grand Prix i nagrodę specjalną Związku Architektów Rosyjskich w Konkursie Architektów „Leonardo 2007” w Mińsku. W 2008 roku międzynarodowe jury Museum of Architecture and Design w Chicago zaliczyło dom aatrialny do najlepszych budynków świata, a w roku 2012 zdobył on nagrodę Polityki dla najlepszego budynku w Polsce. Po tych sukcesach głośno zrobiło się o architektach z okolic Śląska, a owocem tego boom'u są po dziś dzień powstające projekty i realizacje.