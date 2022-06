Dom jednorodzinny o niepowtarzalnym designie

Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z klasycznym domem jednorodzinnym o wielospadowym dachu pokrytym ciemną dachówką i śnieżnobiałej fasadzie. Budynek wzniesiono na zielonej działce otoczonej lasem. Wejście zlokalizowano po prawej stronie, a prowadzą do niego szare, betonowe schody. Projekt nawiązuje jednak w pewnym stopniu do nowoczesnej architektury. O jego współczesnym charakterze świadczą zwłaszcza wielkoformatowe przeszklenia.