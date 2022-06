homify 360°: przytulne, ale i nowoczesne wnętrze domu w Kryspinowie

Także na parterze, ale w osobnym pomieszczeniu zlokalizowano domowe biuro. Jest to wnętrze zaaranżowane w sposób prosty i spójny, tak, aby zapewnić jak najlepsze warunki do wydajnej pracy. Biel i drewno łączą się w nim w harmonijną kombinację, dając wrażenie skandynawskiej elegancji. Liczne szafki i półki zapewniają dogodne miejsce do przechowywania, a proste biurko wygodne miejsce do pracy przy komputerze.