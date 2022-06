6 odcieni żółci w salonie

Kolor dojrzałej cytryny jest w stanie ożywić każde, nawet najbardziej ponure wnętrze! Jest to jednak odcień tak intensywny i wyrazisty, że należy go używać z umiarem, najlepiej jako dekoracyjny akcent. Doskonale wiedzą w tym projektanci z pracowni projektowej COCO, którzy wprowadzili go do tego salonu utrzymanego w szarościach za pomocą jednej intensywnie żółtej poduszki. Na tej otwartej przestrzeni żółć dostrzec możemy także na drugim planie, jako kolor światła sączącego się z lampy sufitowej.