​Czerń w kuchni – 6 wskazówek i propozycji

Dobrym pomysłem na aranżację nowoczesnej i minimalistycznej kuchni jest zastosowanie sprzętów AGD w kolorze czarnym. Będą one pasować zarówno do aranżacji, w których przeważa kolor czarny, jak i jako wyrazisty element, który wprowadzi kontrast do kuchni urządzonych w innych tonacjach kolorystycznych. Jest to pomysł, który naprawdę warto rozważyć – zwłaszcza – że wybór na rynku sprzętu AGD jest ogromny! W kolorze czarnym może znaleźć wszystko od lodówek i zmywarek, bo okapy i ekspresy do kawy.