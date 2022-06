​Pokoje gier i rozrywki – 6 ciekawych pomysłów i aranżacji

Pokój w stylu barowym, ze stołem do bilardu, wysokimi hokerami i wyborem luksusowych alkoholi, to świetny pomysł na aranżację piwnicy lub jednego z pomieszczeń gospodarczych w domu jednorodzinnym. Któż z nas nie marzy o otworzenie własnego baru? Pokój barowy w domu to pomysł, by choć częściowo spełnić to marzenie, a także zdobyć sympatię przyjaciół, którzy z pewnością docenią to miejsce idealne do urządzania imprez i spotkań. Jeżeli Ty także marzysz o własnym, domowym barze koniecznie zajrzyj także do: Bar w piwnicy – marzenie każdego faceta!