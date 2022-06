Dom rodzinny w pełnej harmonii z otoczeniem

Salon prezentuje się nienagannie, a jego główną atrakcją jest zapierający dech w piersiach widok zza okna, który przenika do wnętrza domu wprowadzając spokój. Tak zjawiskowy efekt nie byłby możliwy, gdyby nie początkowe założenie projektu, czyli przenikanie się środowisk. Szklane, panoramiczne okno, wprowadza do pomieszczenia nie tylko przyjazną i ciepłą atmosferę, ale także ogrom naturalnego światła, które nadaje blasku i urokliwego klimatu. Kolorystyka przestrzeni dziennej została tak dobrana by podtrzymywać kojącą i relaksacyjną atmosferę, dlatego dominują odcienie beżu i brązu. W tym pomieszczeniu nic nie powinno nas rozpraszać, a jedyne co się liczy to cudowny krajobraz za oknem.