Nowoczesny dom, który przykuwa uwagę

To co wyróżnia ten budynek to przede wszystkim symetria- całość jest niezwykle proporcjonalna i harmonijna. Nawet oświetlenie czy ozdobne rośliny doniczkowe ustawiono symetrycznie wobec siebie, tak by zachować pełną równowagę projektu. Neutralna kolorystyka, w połączeniu z czekoladowym dachem nadaje subtelności i delikatności. W ten sposób dom prezentuje się bardziej przyjaźnie i wdzięcznie.