Nietypowe mieszkanie z fantazyjnymi dekoracjami

Błyszczący, biały regał z miejscem na TV, składający się z wielu półek i szuflad do przechowywania drobiazgów to wygodne rozwiązanie. Jest to naprawdę przydatny mebel, który służy dzieciom do przechowywania, oprócz wnękowej szafy z jasnymi i niebieskimi drzwiami. Ciekawe miejsce!