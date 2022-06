Marmur: 16 zjawiskowych wnętrz, które Cię zainspirują

Marmur, kiedyś stosowany tylko we wnętrzach klasycznych, był wyznacznikiem luksusu. Dziś znamy go jako materiał wykończeniowy, który w różnej formie coraz częściej pojawia się w naszych domach, będąc eleganckim dopełnieniem wystroju wnętrza. Może posłużyć nam jako okładzina ścian czy wykończenie podłogi, jak również mniejszych elementów wyposażenia, jak parapety, marmurowe blaty w kuchni lub łazience, marmurowe schody, czy obudowy lub ściany kominków zdobione marmurem. Ten szlachetny kamień dostępny jest w różnych wybarwieniach: od koloru białego, żółtego, pomarańczowego, szarego, różowego, czerwonego, brązowego, aż do czarnego.

Marmur jest to surowiec, który wywołuje wrażenie luksusu i dobrostanu. Jest to niewątpliwie elegancka oprawa w większości systemów dekoracyjnych. Dziś przygotowaliśmy dla Was 16 inspirujących zdjęć z marmurem w roli głównej.