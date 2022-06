Prysznice w 5 różnych odsłonach

Małe łazienki sprawiają dużo problemów, by wydzielić w nich miejsce na prysznic, który nie będzie zbyt ciasny i niewygodny. Jeżeli nie chcecie kupować zabudowanego, półokrągłego lub kwadratowego prysznica, który może zajmować zbyt dużo miejsca, świetnym pomysłem będzie wydzielenie wnęki i oddzielenie od reszty łazienki prześwitującą ścianką. By dodatkowo poszerzyć optycznie wnętrze projektanci z KMB Studio zdecydowali się na poziome paski pasujące kolorystycznie do reszty pomieszczenia. Dzięki temu całość wygląda nowocześnie i przestrzennie.

