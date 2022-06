Kawa czy herbata? Nietypowe kubki i filiżanki – 5 przykładów

Kawa czy herbata? To pytanie pada jako jedno z pierwszych podczas rodzinnych śniadań, czy też spotkań towarzyskich. Nie tylko jakość oferowanych napojów jest ważna. Znaczące jest również to, w jakich kubkach i filiżankach zostaną one podane. Zazwyczaj posiadamy w naszych szafkach, kilka ich rodzajów. Miejsce honorowe oczywiście zajmują nasze ulubione. Warto pomyśleć o tym, żeby wszystkie z nich były ładne oraz reprezentatywne. Ciekawy kształt, nietypowy wzór, bądź kolor. Wszystkie te elementy świadczą o wyjątkowości naszych filiżanek oraz kubków. Co więcej, nie będą one musiały jedynie leżeć zamknięte w szafce. Doskonale nadadzą się jako gadżet dekoracyjny, który sprawi, że kuchnia zyska świeżości.

Wybrane przez nas przykłady z pewnością przypadną Wam do gustu!