Wyjątkowe dekoracje ścienne – 6 przykładów

Bardzo dużą popularnością cieszą się ostatnio dodatki związane z popiersiem jelenia. Można znaleźć je w formie ozdób mocowanych do ściany, a nawet wzorów na pościeli. Wprowadzają one do domów skandynawską nutę. Doskonałą alternatywą do motywu jelenia we wnętrzu, która również wpasowuje się w najnowsze trendy jest wykonana ze sztucznego materiału – głowa bawoła. Ten akcent kojarzony głównie z filmami o Dzikim Zachodzie wspaniale odnajdzie się w industrialnych wnętrzach. Warto, by ten dodatek posiadał jednolity, metaliczny kolor. Doskonale prezentuje się on w odcieniach starego srebra lub złota. To niebanalne połączenie formy i koloru z pewnością sprawi, że Wasze ściany będą jedyne w swoim rodzaju!