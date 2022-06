Kultowy apartament w Gdańsku

Dziś razem z homify, zabieramy Was do kultowego apartamentu w Gdańsku. W tym wnętrzu dominującymi barwami jest biel, czerń oraz naturalny kolor drewna. Pojawiają się one zarówno na ścianach, jak i w dodatkach. Cały apartament urządzono w nowoczesny sposób, wielką dbałość przywiązując do szczegółów. Specjaliści z Raca Architekci zrealizowali świetny projekt, który zachwyca swoją funkcjonalnością oraz pomysłowością. We wnętrzu znalazło się miejsce nawet na niewielką garderobę. To nie jedyny atut projektu. Zdecydowanie należy do nich otwarty salon, funkcjonalna kuchnia, czy też intrygująca sypialnia.

Zobaczcie sami jak prezentuje się ten kultowy apartament!