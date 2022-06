Doskonały apartament w stylu vintage w Warszawie

Szafka nocna nie jest miejscem zarezerwowanym jedynie dla gazet lub książek. Wspaniale odnajdzie się na niej również różnego rodzaju roślinność. W przypadku domu z Warszawy są to zielone, świeżo ścięte kwiaty. To nie tylko naturalny akcent we wnętrzu, ale też gwarancja zdrowego snu. Warto zwrócić uwagę na wazon w jakim one stoją. Porcelanowy dzbanek jest bardzo często wykorzystywanym elementem we wnętrzach w stylu vintage. Razem z lekko nadpaloną świecą, tworzą harmonijną kompozycję, która doskonale pasuje do aranżacji sypialni.