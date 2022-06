​homify 360°: luksusowy apartament z motywem Charta

Prezentowany apartament robi oszałamiające wrażenie już po przestąpieniu progu. Widoczny na zdjęciu przedpokój to miejsce przestronne i imponujące. A przepiękna, błyszcząca powierzchnia posadzki, białe szafki i meble tylko potęgują to optyczne wrażenie przestrzeni. Na uwagę zasługuje obita skórą wnęka, która służy jako miejsce do zakładania butów, a także lustro z niewielkim stolikiem. Duża rzeźba oraz srebrna figurka to ponowne nawiązanie do wszędobylskiego wizerunku chartów angielskich obecnego w wystroju tego mieszkania.